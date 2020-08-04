Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM Доклинические испытания вакцины против коронавируса в Казахстане планируется завершить 20 августа 2020 года. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

Отмечается, что на доклинической стадии вакцину на себе испытали пять разработчиков. Это необходимо для обеспечения безопасности при работе с вирусом. Начало клинических испытаний запланировано на сентябрь 2020 года.

Вторую фазу клинических испытаний планируется начать в середине октября 2020 года — охват составит 200 добровольцев. Промышленный выпуск вакцины планируется наладить на строящемся заводе. Срок сдачи — декабрь 2020 года, а производительная мощность — 60 млн доз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Казахстане разрабатывает три вида вакцины от коронавируса.

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