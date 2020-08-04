Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В Кировском районе Петербурга мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оставил без присмотра на улице свою пятилетнюю дочь. Девочку заметила неравнодушная женщина и вызвала полицию. Ребенок госпитализирован с переохлаждением, а его родители будут привлечены к ответственннтсти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение об обнаружении безнадзорной девочки поступило в полицию рано утром 3 августа. Малолетняя находилась во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов. Установлено, что девочка была оставлена на улице пьяным отцом.

«Полицейские установили личности и местонахождение обоих родителей. В настоящее время они находится в территориальном отделе полиции. Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту оставления ребенка в опасности», — отметили в Главке МВД России.

По данным СМИ, 36-летний отец ребенка проживает в другой части города, не работает. Обстоятельства того, как с ним оказался ребенок, и почему он был оставлен без присмотра, выясняются.