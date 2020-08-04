Брюссель, , 14:36 — REGNUM Larian Studios просит геймеров пока не оформлять предзаказ игры Baldur's Gate III. Об этом 4 августа сообщает сайт cybersport.ru.

Разработчики пока не определились с датой релиза, ценой игры и сроками оформления предзаказа. Таким образом, текущие предложения по покупке Baldur's Gate III могут поступать только от мошенников.

Напомним, Baldur's Gate III была анонсирована на выставке E3 в 2019 году. Выход проекта ожидается на PC и Google Stadia.

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