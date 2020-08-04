Париж, , 14:35 — REGNUM Ученые во Франции предупредили, что новая эпидемиологическая волна «очень вероятна» в ближайшие месяцы, сообщает Le Figaro.

«Будущее эпидемии в краткосрочной перспективе в значительной степени зависит от граждан», — говорится в заявлении ученого совета Франции.

По мнению ученых, весьма вероятно, что вторая эпидемическая волна будет наблюдаться осенью или зимой.

«Франция находится в контролируемой, но хрупкой ситуации с ростом распространения коронавируса. Вирус циркулирует более активно», — отметили ученые.

Чтобы предотвратить вторую эпидемическую волну, ученый совет просит власти разработать «план профилактики», уделяя особое внимание крупнейшим мегаполисам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного управления здравоохранения Франции, в стране увеличилось число людей, госпитализированных с COVID-19.

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