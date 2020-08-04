Канберра, , 14:33 — REGNUM Трое мужчин, пропавших в Тихом океане, найдены живыми и невредимыми. Как заявили в министерстве обороны Австралии, обнаружить их на необитаемом острове спасательной команде удалось благодаря огромной надписи SOS на песке, которую с воздуха заметили австралийские и американские военные самолёты. Об этом 4 августа сообщает The Guardian.

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Уточняется, что 30 июля мужчины на лодке отплыли из атолла Пулават и направились до атолла Пулап. Всего они должны были преодолеть немногим более 40 км пути. Однако сбились с курса.

Власти на американской территории Гуам подняли тревогу. Были организованы поиски. В результате пропавшие мужчины были обнаружены на крошечном острове Пайклот, почти в 200 км к западу от того места, откуда они отправились.

Спасатели заявили, что они были в добром здравии и не получили серьезных травм.

Издание отмечает, что в 2016 году надпись SOS, сделанная большими буквами на песке, помогла ВМС США найти семейную пару, застрявшую на необитаемом острове в Тихом океане.