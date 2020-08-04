Вашингтон, , 14:30 — REGNUM В рамках проведения онлайн-фестиваля QuakeCon 2020 на многие игры издательства Bethesda Softworks будут действовать скидки в магазинах GOG и Xbox Games Store. Об этом 4 августа сообщает издание Eurogamer.

Распродажа в GOG продлится до 17 августа 2020 года, а в Xbox Games Store — до 11 августа 2020 года. В рамках её проведения с большой скидкой можно будет приобрести различные популярные экшены: Doom, Dishonored, The Evil Within, Quake 4 и др.

Напомним, QuakeCon — это ежегодный игровой фестиваль, на котором также проходит крупнейший в мире турнир по Quake. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

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