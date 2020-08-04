Москва, , 14:30 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу в преддверии предстоящих выборов остро требуются какие-то наглядные экономические успехи, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя требование Трампа продать социальную сеть TikTok американской компании Microsoft.

«Напомним, в его прошлой предвыборной программе значительный упор был сделан на поощрение экономического роста в стране, возвращение в страну ключевых компаний и производства, изменение внешнеторгового баланса с Китаем.

Но, кроме налоговой реформы, результатом которых стало то, что на высвободившиеся деньги корпорации активно выкупали с рынка собственные акции, других значимых улучшений в американской экономике не произошло.

Сейчас, атакуя собственников TikTok, Трамп рассчитывает либо вынудить их продать свой бизнес Microsoft, да при этом ещё внести часть полученных средств в американский бюджет, либо заставить вмешаться власти КНР, тем самым вынудив их на какие-то уступки в переговорах по торговой сделке.

Даже если до выборов вопрос не разрешится, избиратели будут видеть, что президент бьётся за американскую экономику не щадя сил, а Америка, как он и обещал, стала «снова великой», раз уж она может диктовать всем свои условия.

Впрочем, у владельцев компании есть возможность перенести офис в Великобританию, о чём стало известно 4 августа. Возможно, она в таком случае потеряет американский рынок, но и США потеряют часть налоговых поступлений и некоторое количество рабочих мест.

Так что борьба продолжается, хотя на фоне прочих проблем в стране такое пристальное внимание к популярному у подростков мессенджеру со стороны администрации и лично президента США выглядит довольно нелепо», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп потребовал продать китайскую социальную сеть TikTok американской компании до 15 сентября.

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