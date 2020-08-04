Уфа, , 14:35 — REGNUM Современный рентгеновский аппарат поступил в больницу Башкирии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, рентгеновский аппарат для детской поликлиники поступил в Благовещенскую центральную районную больницу. Аппарат был приобретен в ходе реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Кроме этого, в эту детскую поликлинику поступил и современный ультразвуковой аппарат экспертного класса.

Отмечается, что всего в рамках этого федерального проекта было закуплено 73 единицы медоборудования для детских поликлиник и поликлинических учреждений, в том числе девять рентгеновских аппаратов. На эти цели из средств федерального бюджета было выделено 299,3 млн рублей.

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