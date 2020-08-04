Москва, , 14:53 — REGNUM Ограничение на заполнение кинозалов и рассадка зрителей «через одного» кажется нелогичным с учётом других действий властей в рамках профилактики коронавируса. Об этом 4 августа заявил кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, при других мероприятиях власти не уделяют такого пристального внимания самоизоляции. Более того, представители столичных властей своим примером показывают, что эти требования можно нарушать, посетовал кинокритик.

«Полумарафон бегут тысячи людей. Мэр Москвы Сергей Собянин сидит в кафе без маски», — заявил Шнейдеров.