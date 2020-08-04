Владикавказ, , 14:25 — REGNUM В Северной Осетии в настоящее время находятся на лечении 423 активных пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Из них всего 41 человек госпитализирован, остальные 382 — находятся на амбулаторном лечении. Такие данные привели 4 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общее число госпитализированных в четыре стационара республики составляет 221 человек. В реанимации находятся 22 человека, из них 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За все время пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 4596. Выздоровели за это время 4106 человек. Не удалось спасти врачам 67 жителей республики. Последний случай смертельного исхода был зафиксирован в Северной Осетии 26 июня.