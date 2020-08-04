Бишкек, , 14:23 — REGNUM Заработные платы медицинским работникам в Казахстане планируется повысить за счет легализации средств из теневой экономики. Об этом 4 августа заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с работниками Иссык-Кульской районной больницы в Чолпон-Ате.

По его словам, легализовать часть теневой экономики возможно за счет цифровизации. Глава государства пообещал, что эти деньги направит на зарплаты медикам и учителям. «В прошлом году зарплату повышали, но понимаю, этого мало», — сказал Жээнбеков.

Он напомнил, что в начале года Совет безопасности республики поднимал проблемы здравоохранения. Однако рассмотрение этих вопросов было отложено из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июля медработники в Киргизии получат 396 млн сомов (372,6 млн рублей по курсу на 30 июля) за работу с пациентам, у которых выявили коронавирус.

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