Лилонгве, , 14:31 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера объявил об учреждении специальной премии для наиболее преданных своему делу медицинских работников, внесших вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на телеобращение президента.

Чаквера сказал, что пять медицинских работников, номинированных различными медицинскими ассоциациями, будут получать премию каждые три месяца за свою преданность работе. Однако сами медики заявили, что награждение только пяти человек недостаточно.

В Малави продолжают регистрировать увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Согласно обновленному отчету президентской целевой группы по COVID-19 о ситуации с коронавирусом, в Малави было зарегистрировано 4272 случая заражения вирусом, из которых 123 — с летальным исходом.

В докладе также говорится, что каждый день подтверждается около 100 новых случаев заражения коронавирусом, передача которого теперь почти во всех случаях происходит на местном уровне. Однако президент Чаквера подчеркнул, что, несмотря на всплеск подтвержденных случаев, почти половина заразившихся вирусом уже полностью выздоровела.

«Это в значительной степени заслуга наших медицинских работников, которые смело подвергают себя риску, осматривая сотни людей каждый день, давая рекомендации зараженным, и оказывая помощь тем, кто нуждается в госпитализации», — подчеркнул президент.

Чаквера описал медицинских работников как «чемпионов, которые жертвуют своей жизнью вопреки многим обстоятельствам, включая удручающие условия труда, истощенные медицинские запасы и ухудшающиеся медицинские учреждения».

»Без них у нас просто не было бы ни шанса, ни надежды против этой пандемии, потому что они действительно являются нашей передовой линией фронта», — добавил он.

Чаквера представил президентскую премию Zikomo в знак благодарности самым преданным работникам здравоохранения.

Крик Симеза, председатель коалиции «Человеческие ресурсы для здоровья», сообщил корреспонденту VOA по телефону, что в настоящее время каждый медицинский работник усердно работает до такой степени, что некоторые даже заражаются коронавирусом.

Статистика показывает, что около 350 медицинских работников в Малави заразились коронавирусом, причем один человек умер.

Симеза добавил, что помимо наград правительство должно также рассмотреть вопрос о решении проблемы нехватки медицинских работников в государственных больницах, что также негативно влияет на борьбу с распространением коронавируса.

Министр здравоохранения Кхумбизе Чипонда заявил, что правительство работает над решением этой проблемы.

«Мы очень стараемся. Нам удалось привлечь около 700 медицинских работников, различные кадры; медсестер, фельдшеров, помощников по надзору за состоянием здоровья для того, чтобы попытаться преодолеть этот разрыв. Этого недостаточно, но мы должны с чего-то начать», — сказал Чипонда.