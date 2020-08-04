Роквилл, США, , 14:23 — REGNUM Энтузиаст с ником XvomTheMad создал необычную модификацию для TES V: Skyrim. С её помощью главный герой сможет использовать деревянный стул как оружие, сообщает издание PCGamer 4 августа.

Модификация распространяется в двух вариациях. В одной из них стул главного героя (персонаж будет использовать его как двуручное оружие) наносит 20 единиц урона, а во второй — 737 единиц урона.

Напомним, TES V: Skyrim — это ролевая игра, разработанная Bethesda Game Studios. Проект до сих пор пользуется большой популярностью у сообщества, благодаря возможности создавать различные модификации.

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