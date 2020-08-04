Москва, , 14:24 — REGNUM Низкий поток зрителей в кинотеатры связан с несколькими причинами. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ключевой аспект заключён в отсутствии новых премьер.

«Народ идет на кино и на конкретный контент. То, что четыре месяца могли посмотреть в торрентах и на онлайн платформах, — нет смысла и за полцены идти», — заявил Васясин.

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