Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел промежуточные итоги расследования инцидента с распространением сильного запаха газа или одоранта, который произошел в воскресенье, 19 июля. Об этом он написал на своей странице в одной их социальных сетей.

Глеб Никитин © ИА REGNUM

По его словам, после происшествия в городе будет усилен контроль за состоянием воздуха.

«Между газовыми службами и МЧС организуем прямые каналы связи, которые будут работать бесперебойно. Систему 112 усовершенствуем, при массовых обращениях сбоев быть не должно», — заверил глава области.

Читайте также: Жители Нижнего Новгорода жалуются на сильный запах газа

Также Никитин отметил, что будет переработан алгоритм действий ответственных служб для информирования жителей.

«Что касается подозреваемых. Они есть. Но, поскольку расследование еще продолжается, называть их пока мы не можем. Я сообщу сразу, как завершатся все необходимые следственные действия», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный запах газа, а точнее, одоранта, который подмешивают в состав сырья, почувствовали постепенно жители всех районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля. В газовых компаниях, Нижегородском водоканале и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аварийных ситуаций не зафиксировали. Проверки газозаправочных станций не показали наличия аварийных ситуаций, сообщали в региональном управлении МЧС. Спустя сутки спасательное ведомство констатировало, что источник запаха так и не нашли.

Читайте также: Власти не оповестили нижегородцев о запахе газа, опасаясь паники

Правительство Нижегородской области обратилось в прокуратуру для выяснения причин инцидента, где была организована проверка. Проверки проходят и в отношении предприятий дорожного, речного и железнодорожного транспорта на предмет перевозки химических веществ. Кроме того, проверку газовых систем в Нижнем Новгороде осуществляет Ростехнадзор.

Позднее областная прокуратура сообщила, что предполагаемый источник запаха газа найден, однако ведомство не раскрыло подозреваемого. Проверка в отношении предполагаемого виновника инцидента будет продолжаться не менее одного месяца, но может быть продлена.

Затем и губернатор подтвердил, что подозреваемое в инциденте юридическое лице найдено, но предполагаемого виновника так и не назвал. По мнению Никитина, обвинение предъявлять на тот момент было преждевременно.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор рассказал о подозреваемом в утечке газа в Нижнем Новгороде