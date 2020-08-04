Вашингтон, , 14:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 45 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 45 368 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 717 716.

Также сообщается, что за это же время в США 540 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 155 478.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 513 446 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в министерстве здравоохранения Албании в понедельник, 3 августа, сообщили о том, что за последние сутки в стране был выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом.