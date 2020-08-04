Владимир, , 14:22 — REGNUM Плазму у доноров, выздоровевших после заражения коронавирусом, принимает Владимирская областная станция переливания крови. Уже принято 13 человек, сообщили 4 августа в региональном оперативном штабе.

Доноры начали сдавать кровь в первой декаде июля. Среди добровольцев — медики и обычные пациенты, уже 13 человек. Каждый из них может помочь одному-трём тяжёлым пациентам. Со станции переливания крови плазма поступает в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира и во владимирскую больницу №6.

Трансфузиологи заготовили в общей сложности более 6,6 литра иммунной плазмы.