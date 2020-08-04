Москва, , 14:11 — REGNUM Вакцинироваться от гриппа можно уже во второй половине августа или в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал Стопкоронавирус. рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

«Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать, начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъёма заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых организуется дополнительно, перед началом прививочной кампании», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что вакцину можно ввести как в поликлинике, так и в стационарах и специально организованных пунктах вакцинирования.

Роспотребнадзор также подчеркнул, что разницы между отечественной и зарубежной вакцинами нет, поскольку все они производятся по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.