Ставрополь, , 14:14 — REGNUM Банду телефонных мошенников, похитивших у граждан не менее 1,5 млн рублей, накрыли правоохранительные органы в Ставропольском крае. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, двое подозреваемых создали преступное сообщество и вовлекли в него не менее десяти человек. Злоумышленники звонили держателям банковских карт из разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали жертвам о якобы незаконном списании денег с их счетов или блокировке банковских карт.

Затем фигуранты убеждали потерпевших перечислить определенные суммы якобы на счет резервной ячейки, либо назвать пароли и пин-коды. В настоящее время установлен 31 эпизод мошенничества, суммарный ущерб превышает 1,5 млн рублей.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, а также о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. В настоящее время дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

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