Черкесск, , 14:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с начала 2020 года обратились за помощью к медикам после укусов клещей 274 человека. Из них 89 — дети, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, статистика случаев укусов клещей не превышает средние показатели за последние годы. При этом случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, в 2020 году зарегистрировано единицы.

Больше всего пострадавших от укусов вредных паукообразных зафиксировано в Черкесске — 141 человек. В остальных районах республики их число не превышает двух десятков. Меньше всего обратившихся за помощью после укусов клещей в Хабезском районе — два человека и Абазинском — четыре.