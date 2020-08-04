Геленджик, Краснодарский край, , 14:08 — REGNUM Незаконно возведённый аквапарк снесён по решению суда в Геленджике Краснодарского края, сообщили 4 августа в пресс-службе УФССП по региону.

С иском в суд о сносе аквапарка обратилась администрация города — в связи с истечением срока действия договора, в соответствии с которым ООО «Дельфин» арендовало у города земельный участок, на котором был возведен аквапарк. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск и вынес решение, в соответствии с которым арендатор обязан освободить земельный участок с кадастровой площадью 80 001 квадратных метров от расположенных на нем объектов и привести в пригодное для дальнейшего использования состояние.

После того, как решение суда было передано на исполнение приставам, владельцы аквапарка решили осуществить снос самостоятельно. На данный момент работы по сносу — демонтированы все объекты, в том числе аттракционы, бассейны, насосные станции и здание бара.