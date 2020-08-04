Красноярск, , 14:05 — REGNUM Десятилетний школьник из Канского района, спасший себя и мать из тонущей машины, получил памятные подарки от губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Усс встретился с мальчиком 4 августа. За проявленное мужество в экстренной ситуации глава региона вручил школьнику часы с символикой Красноярского края. Также увлекающийся футболом юный герой получил в подарок мяч с автографами всех футболистов красноярской команды «Енисей» и именную спортивную форму.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 25 июля 2020 года. Женщина с сыном ехали в деревню к своим родственникам. Проезжая мимо пруда, машина зацепилась колесом за выбоину. Водитель не справилась с управлением, и автомобиль съехал в пруд. Дверь со стороны женщины оказалась заблокированной, она растерялась и не знала, что делать. В это время её сын быстро оценил ситуацию, отстегнул ремень безопасности и смог открыть задние двери. После этого школьник помог матери перелезть на заднее сидение. Они оба смогли выбраться из автомобиля и вплавь добрались до берега. Автомобиль полностью погрузился в воду. До деревни пришлось добираться пешком 4 км пешком. Телефоны утонули вместе с машиной.

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