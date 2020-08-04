История вопроса

В связи с войнами в Африке и на Ближнем Востоке, в которых участвовали страны Европы и США, с 2015 года мир захлестнула волна беженцев и других африканских, ближневосточных и южноазиатских мигрантов. Если в 2014 году в Евросоюз прибыло 280 тысяч мигрантов, то в 2015 году их численность составила до 2 млн человек.

Основным источником беженцев стала Сирия. Большая часть мигрантов подала прошение о предоставлении убежища в Германию: почти 500 тысяч в 2015 году. “Популярными” странами стали также Венгрия и Швеция. Беженцы добирались до стран назначения в основном на перегруженных и непрочных надувных и деревянных лодках, которые не раз терпели крушение.

Массовая миграция привела в Евросоюзе к кризису и резкому возрастанию социальной напряжённости. Особенно резонансными стали новости о преступлениях, совершённых мигрантами, некоторые из которых проникли в Европу под видом беженцев. Выход Великобритании из Евросоюза, в частности, был связан с требованием более жёсткого регулирования потока мигрантов. Однако, по решению суда Европейского союза, пока Brexit не будет полностью завершён, Британия обязана принимать у себя беженцев из ЕС. Многие эксперты в 2019 году считают, что новый миграционный кризис для Европы - лишь дело времени, так как нестабильность в мире продолжает увеличиваться.

Австралия же с 2013 года приняла крайне жёсткие правила по отношению к беженцам. Ещё в 2001 года австралийские власти заключили соглашение с соседними бедными странами, Науру и Папуа - Новой Гвинеей, о создании на их территории центров для приёма беженцев, куда и перенаправлялись все ищущие убежища в Австралии лица. С 2008 года программа была остановлена, но в 2013 году её возобновили вновь, ещё сильнее огородив от мигрантов территорию самой Австралии. Правозащитники докладывают о многочисленных нарушениях прав человека в центрах и невыносимых условиях существования; в них неоднократно вспыхивали бунты и массовые беспорядки. Вместе с тем, на 2015 году в Австралии находилось лишь 35,6 тысячи беженцев.

