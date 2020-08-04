Париж, 4 августа 2020, 14:04 — REGNUM Более 70 молодых мигрантов были эвакуированы 4 августа 2020 года из стихийного лагеря, установленного в центре Парижа, сообщает Le Figaro.
Известно, что эвакуация, которая прошла мирно, закончилась около 8:30 утра. 72 молодых беженца спали в палатках, установленных возле площади Республики в Париже.
В настоящее время все беженцы доставлены в гимназию в 11 округе Парижа.
Как сообщало ИА REGNUM, находясь в отпуске в форте Брегансон, президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Тулон.
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