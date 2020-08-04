Севастополь, , 14:00 — REGNUM 11 участников Единого государственного экзамена в Севастополе сумели набрать 100 баллов, сообщили в пресс-службе правительства города-героя 4 августа.

По русскому языку наивысшее число баллов получили трое участников экзамена, также трое — по истории, двое по литературе, по одному участнику — по профильной математике, обществознанию и физике. По физике высший балл получил выпускник СОШ №58 имени В.И. Колядина, он стал первым в регионе, кому это удалось.

Всего в Севастополе в основную волну ЕГЭ-2020 сдали экзамены 2 тысячи 471 человек, в том числе 2 тысячи 202 выпускника текущего года. При этом все выпускники сдали ЕГЭ на основном этапе экзамена, дополнительный этап ЕГЭ в Севастополе проводить не будет.