Стокгольм, , 08:25 — REGNUM 3 августа министр финансов Швеции Магдалена Андерссон предоставила возможность для продления периода подачи заявок на поддержку бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавирусной инфекции. О данном решении властей положительно отозвался Йонас Фриклунд, заместитель главного экономиста Союза шведских предпринимателей. Об этом 4 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Начиная с мая, многие компании столкнулись с очень сложной ситуацией, и поскольку выделенные средства, как мне кажется, не используются полностью, то есть причины продлить этот период, во время которого можно получить помощь», — заявил Фриклунд.

Напомним, что окончательная сумма антикризисного пакета мер по спасению компаний и предприятий Швеции, пострадавших во время пандемии коронавирусной инфекции, оценивается в 39 миллиардов шведских крон (€3,79 млрд).

Получить выделенные правительством средства смогут те компании, коммерческий оборот которых в марте и апреле сократился на 30% и более. Первоначально предполагалось, что таких бизнесов окажется около 180 000. Однако до сих из многомиллиардной суммы до предпринимателей дошел лишь только 621 миллион шведских крон (€60,2 млн). По состоянию на 4 августа общее количество заявок на получение помощи от властей составляет чуть менее 12 000.

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