Москва, , 13:58 — REGNUM Решение о принятии или внесении изменений в конституцию Белоруссии должно быть результатом волеизъявлении всего белорусского народа, а не персонально президента страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя заявление Лукашенко о намерении изменить конституцию Белоруссии.

«Ныне действующая конституция Белоруссии была принята в 1994 году. Уже через 2 года в нее были внесены изменения, которые закрепляли за президентом значительно больше полномочий.

В 2004 году прошел еще один референдум, по итогам которого президент Белоруссии мог быть переизбран неограниченное количество раз.

Какой может быть новая/обновленная конституция Белоруссии пока неясно, но в любом случае она должна отражать интересы большинства граждан страны.

Ее принятие или внесение изменений в ее основные разделы должно быть результатом волеизъявлении народа, высказанном при соблюдении процедуры голосования с учетом международных стандартов.

На сегодняшний день назначение референдума в Белоруссии находится в компетенции президента. Поэтому, если Лукашенко объявил о своем желании провести референдум, видимо референдуму быть», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил внести изменения в конституцию Белоруссии.

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