Черкесск, , 13:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом снижается день ото дня. За последние дни число пациентов, у которых выявлен COVID-19, не превышает 11 человек.

Так, по данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки был подтвержден коронавирус у еще девяти человек. Общее число заразившихся достигло 4485. При этом выздоровели за эти же сутки 28 пациентов. Общее число выписанных и снятых с наблюдения составило 3254 человека, что превысило 72%.

Умерли за все время 23 пациента с COVID-19. По числу смертельных случаев Карачаево-Черкесия по-прежнему остается на последнем месте в СКФО.

На излечении находятся в настоящее время 1208 человек, инфицированные коронавирусом. Еще 1143 человека помещены на карантин после прибытия из регионов с неблагополучной ситуацией по этой инфекции .