Москва, , 14:00 — REGNUM Российское кино показало себя неконкурентоспособным в первые выходные после снятия ограничений на работу кинотеатров. Об этом 4 августа заявил кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российское кино вновь показало свою полную несостоятельность», — сказал Шнейдеров.

По его словам, по кассовым сборам рейтинг возглавил фильм «Побег из Претории», на котором присутствовало, как правило, максимально допустимое количество зрителей — половина зала.

«А на «Хэппи Энд» российском — четыре зрителя, на «Фее» — около трёх», — озвучил он для сравнения посещаемость российским кинопремьер.

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