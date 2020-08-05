Стокгольм, , 08:32 — REGNUM Согласно новому предложению Миграционного комитета Риксдага, до 2023 года у страны появится возможность сократить число лиц, получающих шведское гражданство на 40 000 человек. Однако данная инициатива подверглась резкой критике со стороны Кристины Хой Ларсен, члена комитета от Левой партии. Об этом 4 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что по нормам действующего законодательства для получения гражданства Швеции соискатели должны обладать постоянным видом на жительство в стране. Ранее в Миграционном комитете выступили с инициативой ужесточения правил для получения данной категории вида на жительства. Прежде всего, речь идет о пересмотре требований в области знания шведского языка и легального источника средств к существованию.

Если предложение комитета будет вынесено на голосование и одобрено парламентариями, то вследствие ужесточения правил к 2023 году шведское гражданство не получат 40 000 человек.

«Я думаю, это очень плохое предложение, из-за которого людям будет труднее стать частью Швеции. И речь идет о тех людях, которые уже проживают на территории Швеции. Годами. Отчасти это является следствием всех этих строгих требований для получения постоянного вида на жительство. И я считаю, что это еще более усугубит незащищенность людей и ухудшит возможности Швеции стать цельной и благоприятной страной», — заявила Ларсен.