Ирвайн, США, , 13:52 — REGNUM Старт особого события под названием «Летние игры» в онлайн-шутере Overwatch запланирован на 4 августа 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/OverwatchRU/status/1290346697046933504

В рамках проведения «Летних игр» геймеры получат доступ к новым игровым режимам. Помимо этого, разработчики представили уникальные облики для Фарры и Ангела.

https://twitter.com/OverwatchRU/status/1290542988838555648

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер, созданный американской компанией Blizzard Entertainment. Сейчас в разработке находится сиквел проекта.

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