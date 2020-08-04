Самара, , 13:54 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду сохранятся в Самарской области. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, порывы сильного ветра сохранятся местами по области ночью и днем 5 августа. При этом в дневные часы с 5 по 7 августа температура воздуха может подниматься до 33 С. В связи с этим по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасности.

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