Монреаль, Канада, , 13:47 — REGNUM В сети появился новый трейлер необычного временного события для игры Rainbow Six Siege. Его опубликовали 3 августа на YouTube-канале компании Ubisoft.

В событии The M.U.T.E. Protocol игроки будут управлять роботами, которые пытаются захватить башню связи. Для достижения победу они смогут загружать своё сознание в различную технику и таким образом перемещаться по карте.

Событие The M.U.T.E. Protocol пройдёт с 4 по 17 августа 2020 года. Помимо нового режима, геймеры получат различные тематические облики для персонажей и оружия.

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