Черкесск, , 13:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходит фестиваль мировых рекордов. В рамках мероприятия планируется, кроме спортивных рекордов, установить еще один — по приготовлению хычинов, пишет «Интерфакс-Юг».

По словам организатора фестиваля, официального представителя Книги рекордов России в СКФО Марата Узденова, готовить хычины местные умелицы будут в течение дня. Рекорд будет состоять в числе приготовленных пирогов, которые являются национальным блюдом карачаево-балкарской кухни.

Отметим, что в 2003 году в Книге рекордов Гиннеса был зафиксирован рекорд по изготовлению самого большого хычина. Его установили повара Кабардино-Балкарии, приготовив пирог диаметром два с половиной метра.

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