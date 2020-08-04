Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Новая подборка бесплатных игр для подписчиков PS Plus уже доступна. Об этом 4 августа сообщается на официальной странице сервиса.

В августе подписчики PS Plus получат две игры: Fall Guys: Ultimate Knockout и «Безумцы». Напомним, на месте последней должна была оказаться Call of Duty: Modern Warfare 2, но её запретили к релизу в России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, пользователи остались крайне недовольны сменой игр в новой подборке PS Plus. Сейчас у официального трейлера с их демонстрацией около 35 тыс. дизлайков и всего 985 лайков.

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