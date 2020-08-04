Токио, , 13:35 — REGNUM Следующий масштабный анонс Sony, посвящённый консоли PlayStation 5, состоится в августе 2020 года. Об этом 4 августа сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источник в компании.

Возможно, в этом месяце представители PlayStation назовут цену новой консоли. По мнению аналитика Macquarie Capital Дэмиэна Тонга она будет стоить 500$ за версию с дисководом и 400$ за версию без него.

Напомним, выход игровой консоли PlayStation 5 ожидается в декабре 2020 года. Точная дата пока не называется.

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