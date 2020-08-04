Москва, , 13:40 — REGNUM В первые выходные после снятия ограничений в кинотеатрах не было большого количество посетителей. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, аншлагов не было. Причин несколько: недостаточная осведомленность, небольшой репертуар и ограничения, а также жесткие требованию по соблюдению масочного режима. Это не способствует возврату клиентов в кинотеатры», — сказал Васясин.

Тем не менее, эксперт высказал мнение, что возврат к работе был необходим и оправдан.

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