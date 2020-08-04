Владикавказ, , 13:34 — REGNUM В Северной Осетии в скором времени начнет плановый прием больных Республиканская клиническая больница. Ранее она была перепрофилирована под госпиталь для лечения больных с COVID-19. Теперь с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе надобность в дополнительных койко-местах отпала, сообщил главврач медучреждения Астан Митциев.

По его словам, чтобы подготовить больницу к штатному режиму работы в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, в том числе идет выписка пациентов, которые долечиваются здесь, после этого будет проведена санитарная обработка.

«Койки в палатах установят с увеличенным расстоянием. В помещениях будут дополнительно проветривать, и обеззараживать воздух», — сообщил главврач на своей странице в Instagram.

Читайте также: В РСО-Алании вновь откроют для пациентов с COVID-19 больницу скорой помощи