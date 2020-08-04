Мурманск, , 13:34 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался о доходах за 2019 год. Согласно опубликованным сведениям, глава региона заработал 6,9 млн рублей. Его супруга — 9,6 млн рублей.

В декларации Чибис указал, что 1,4 млн рублей он получил на предыдущем месте работы, еще 3,5 млн — от продажи автомобиля.

Жена губернатора Евгения Чибис значительно увеличила свой доход за счет сдачи квартиры в аренду, — 1,5 млн рублей и денег, полученных по операциям с ценными бумагами, — 8 млн рублей. Напомним, в 2018 году её доход был 1,6 млн рублей.

У семьи Чибис в собственности находится таунхаус в Испании в 176 квадратных метров. Кроме того, у главы региона есть две квартиры в России, две иномарки (Toyota и Mercedes), а также снегоход и снегоболотоход. Супруга владеет 1/10 доли земельного участка, квартирой, тремя машино-местами и жилым помещением.

Как сообщало ИА REGNUM, самый богатый мурманский депутат заработала почти 74 млн рублей, а зампредседателя местного горсовета оказался владельцем заграничной недвижимости.