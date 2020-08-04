Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM На Среднем Урале выявлено ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе подтверждено 294 летальных случая от COVID-19. Всего в Свердловской области зафиксировали 21 361 случай заражения коронавирусом. Таким образом, в регионе умерли 1,38% носителей SARS-CoV-2.

Сколько больных COVID-19 умерли от иных заболеваний, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее сняли ограничения на работу торговых центров в регионе.

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