Екатеринбург, 4 августа 2020, 13:41 — REGNUM На Среднем Урале выявлено ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Теперь в регионе подтверждено 294 летальных случая от COVID-19. Всего в Свердловской области зафиксировали 21 361 случай заражения коронавирусом. Таким образом, в регионе умерли 1,38% носителей SARS-CoV-2.
Сколько больных COVID-19 умерли от иных заболеваний, не говорится.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее сняли ограничения на работу торговых центров в регионе.
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