Элиста, , 13:32 — REGNUM Сразу 63 случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Калмыкия за минувшие сутки, сообщили 4 августа в региональном оперативном штабе. Это более чем в три раза больше, чем сутками ранее.

«Рост количества заболевших обусловлен увеличением нагрузки на лаборатории: ежедневно проводится тестирование накопленных проб», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки выздоровели после коронавируса 50 пациентов, статистика смертности увеличилась на два случая. В тяжёлом состоянии остаются восемь пациентов, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на территории Калмыкии за период с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2788 человек, 2064 выздоровели. 40 скончались.

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