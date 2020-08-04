Рязань, 4 августа 2020, 13:36 — REGNUM Прошёл лечение и полностью выздоровел после заражения коронавирусом представитель в Совете Федерации от законодательного собрания Рязанской области Игорь Морозов. Об этом он 3 августа рассказал на своей странице в социальной сети.
Представитель региона от Рязанской областной думы сообщил подписчикам о положительном тесте на коронавирус 3 июля. На лечение и восстановление потребовался месяц.
По словам сенатора, его супруга не заразилась коронавирусом, всё это время её тесты были отрицательными.