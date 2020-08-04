Рязань, , 13:36 — REGNUM Прошёл лечение и полностью выздоровел после заражения коронавирусом представитель в Совете Федерации от законодательного собрания Рязанской области Игорь Морозов. Об этом он 3 августа рассказал на своей странице в социальной сети.

Представитель региона от Рязанской областной думы сообщил подписчикам о положительном тесте на коронавирус 3 июля. На лечение и восстановление потребовался месяц.

«Дорогие друзья, я завершил курс лечения и получил два отрицательных теста. Это означает, что я полностью выздоровел и готов к продолжению работы. Огромное спасибо за вашу поддержку и советы, они мне очень помогли в этот период!» — написал Игорь Морозов.

По словам сенатора, его супруга не заразилась коронавирусом, всё это время её тесты были отрицательными.