Лион, Франция, , 13:27 — REGNUM На консолях PS4 и Xbox One состоялся релиз сборника игр от студии Arkane. Об этом 4 августа сообщает «Игромания».

В сборник Arkane Anniversary Collection вошли следующие игры: Dishonored (со всеми дополнениями), Dishonored 2 (с дополнением Death of the Outsider) и Prey. Его релиз приурочен к 20-летию студии Arkane.

Напомним, Arkane Studios — это французская компания-разработчик видеоигр. Её самыми популярными проектами являются Dishonored, Prey, Arx Fatalis и Dark Messiah of Might and Magic.

