Ставрополь, , 13:26 — REGNUM В медицинские организации Ставрополья по поводу укусов клещей с начала 2020 года обратились 3615 человек, что ниже уровня прошлого года на 34,5%. Среди пострадавших 1486 детей, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Диагноз Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) после укусов клещей на Ставрополье с начала года поставлен восьми пострадавшим. Они проживают в Апанасенковском, Арзгирском, Ипатовском, Нефтекумском и Красногвардейском районах, а также в Ставрополе. По данным управления, в 2019 году к началу августа в крае было 33 заболевших КГЛ.

Отмечается, с начала года на Ставрополье против клещей обработано почти 5,9 тыс. га, куда входят зоны отдыха населения и пастбища, а также почти 1,2 млн голов крупного и мелкого рогатого скота.