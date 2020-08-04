Приштина, , 13:37 — REGNUM На прошлой неделе министр здравоохранения самопровозглашенного Косово Арменд Земай подписал административное постановление о выдаче частным лабораториям лицензий на проведение тестов на коронавирус.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявку на получение лицензий подали уже около ста частных лабораторий.

Рассмотрение заявок началось в воскресенье 2 августа, о чем 3 августа заявил премьер-министр Авдулла Хоти, у которого в этот же день был выявлен коронавирус.

Напомним, всего в Косово выявлено 9049 носителей коронавируса. До настоящего момента тестирование проводится только в лаборатории молекулярной биологии при Институте национального здравоохранения Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Владельцы бассейнов в Косово пригрозили перекрыть границу с Албанией