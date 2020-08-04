Владикавказ, , 13:22 — REGNUM В Северной Осетии пойдет под суд генеральный директор двух строительных фирм, которая обманула 167 граждан, вложивших свои средства в долевое строительство.

В течение пяти лет злоумышленнице удалось выудить у участников долевого строительства ООО «Лея» и ООО «Строймонтажпрогресс» 394 млн рублей, при этом дома по улицам Московская и Курская в городе Владикавказе так и не были построены.

Помимо этого, как установило следствие, руководитель строительных компаний обманом присвоила свыше 2,8 млн рублей, заключив фиктивные договоры участия в долевом строительстве с двумя гражданами. Как выяснилось, эти квартиры ранее были уже реализованы другим дольщикам.

Главу стройфирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и хищении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

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