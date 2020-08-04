Курган, , 13:20 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основные очаги заражения: в Кургане — 12 положительных тестов; в Шадринске — 7.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 4 августа по информации штаба выявлено 2398 случаев заражения коронавирусом. Традиционно число выздоровевших и летальных исходов заражения не сообщается.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области с начала пандемии на 4 августа от коронавируса излечились 1759 заражённых SARS-CoV-2, 10 пациентов с COVID-19 скончались.