Омск, , 13:17 — REGNUM В Омской области скончался главный врач Шербакульской районной больницы. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 4 августа в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Глава регионального минздрава Ирина Солдатова выразила соболезнования родным и близким медика.

За его жизнь боролись лучшие медицинские умы Омска, утверждают в министерстве. Мужчину перевели из райцентра в город, проводили консилиумы, исследования, применяли «самые прогрессивные препараты», однако спасти его не удалось.

Окончательные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы. Известно, что главврача госпитализировали в стационар Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России с «незначительными признаками пневмонии». Также у медика был ряд хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появится памятник медицинским работникам, которые боролись с коронавирусом.

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