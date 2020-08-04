Саратов, , 13:26 — REGNUM В Саратовской области еще одна жертва коронавируса. По состоянию на 4 августа в регионе скончался от последствий заражения инфекцией 61 человек. Об этом информирует региональный минздрав.

Пациентка со значительным поражением легких была доставлена в стационар на 4-ый день после начала заболевания. 57-летняя женщина не обратилась за медицинской помощью при первых признакам заражения, продолжала лечиться дома. В тяжелом состоянии с симптомами вирусной пневмонии и развитием острой дыхательной недостаточности женщина провела восемь суток на аппарате искусственной вентиляции легких. Пациента также имела сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия.

Проводимое лечение не привело к улучшению состояния больной, а вскоре наступила смерть.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по состоянию на 4 августа коронавирус выявили у 9784 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента. Выздоровели с начала пандемии 5933 человека.

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