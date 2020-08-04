Мурманск, , 13:15 — REGNUM Заместитель председателя мурманского горсовета Игорь Морарь () задекларировал недвижимсть за границей.

Согласно опубликованным на сайте депутатского корпуса сведениям, Морарь владеет ½ долей жилого дома в Норвегии площадью 243 квадратных метров и земельным участком в 1187 квадратных метров. Супруга депутата является собственницей двух квартир в Чехии площадью 113,9 и 44,6 квадратных метров. В России у семьи Морарь есть жилой дом площадью 220 квадратных метров, участок в 731 квадратный метр и двухкомнатная квартира.

Как сообщало ИА REGNUM, доход самого богатого депутата мурманского горсовета за 2019 год составил почти 74 млн рублей.