Москва, , 13:14 — REGNUM Движение по Тверской улице, ранее перекрытой для проведения ремонта дорожного покрытия, возобновят до конца дня 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Тверской улице откроют уже сегодня до 23:30. Благодаря слаженным действиям Департамента ЖКХ и благоустройства дорожные работы прошли максимально оперативно», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в случае частичного закрытия Тверской улицы ремонтные работы заняли бы более двух недель.

В ведомстве также поблагодарили жителей столицы за понимание.